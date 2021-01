Emocionada, Lady Gaga canta hino dos Estados Unidos em posse de Joe Biden (vídeo)

Jennifer Lopez também participou, cantando a música "This land is our land". Ela deixou um recado em espanhol durante a apresentação: "uma nação indivisível, com liberdade e justiça para todos" edit

247 - A cantora mundialmente conhecida Lady Gaga foi responsável nesta quarta-feira (20) por dar voz ao hino dos Estados Unidos durante a cerimônia de posse do novo presidente norte-americano, Joe Biden.

Emocionada, Lady Gaga foi acompanhada pela banda dos fuzileiros navais. Ela vestiu blazer preto e saia vermelha, além de um broche dourado com o símbolo da paz. "Uma pomba carregando um ramo de oliveira. Que todos nós possamos fazer as pazes uns com os outros", disse a artista pelo Twitter.

Após o ex-presidente Donald Trump incitar seus apoiadores a invadirem o Capitólio, Lady Gaga foi umas das personalidades que pediram o impeachment do ex-mandatário.

Ainda na cerimônia de posse nesta quarta-feira, a cantora Jennifer Lopez cantou a música "This land is our land", e deixou uma mensagem em espanhol: "uma nação indivisível, com liberdade e justiça para todos".

Lady Gaga canta hino dos EUA em posse de Joe Biden e se emociona; veja VÍDEO https://t.co/Fz2dvNunNn #G1 pic.twitter.com/4p2pNf03Ob January 20, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais