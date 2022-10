Encontro de Cinema Negro abre com filme do Djibuti

O drama "A Mulher do Coveiro" traz um olhar semi-estrangeiro que merece ser discutido no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. edit

Carlos Alberto Mattos para o Brasil 247 - Em 2007, antes que o cinema negro se tornasse um hit em qualquer mostra ou festival, o ator e diretor Zózimo Bulbul (1937-2013) criou no Rio de Janeiro o I Encontro de Cinema Negro, que depois ganharia seu nome. A partir de 2014, o evento passou a ter curadoria de Joel Zito Araújo, dividida mais recentemente com Janaína Oliveira. Ao chegar a sua 15ª edição, de 18 a 24 de outubro, é o mais completo panorama da filmografia africana e afrodiaspórica a se oferecer no Brasil.

"Para um encontro com a característica que o Zózimo imprimiu, onde a maioria dos convidados internacionais é da África, eu tenho, na curadoria, a preocupação de oferecer um painel do cinema feito pela África negra”, explica Joel. Janaína, por sua vez, destaca o cinema negro brasileiro, que, segundo ela, "se afirma tanto como gênero cinematográfico, quanto como espaço e luta política no cenário do audiovisual nacional". Ela completa: "Uma geração de novos cineastas assumiu para si a responsabilidade de transformação e aumento da presença negra no cinema nacional assim como Zózimo Bulbul tanto desejou e impulsionou, como visionário e artista militante que era.”

Este ano, as telas do Odeon, Centro Cultural da Justiça Federal, Estação Net Rio e Estação Botafogo receberão 150 filmes, entre longas, médias e curtas, nacionais e internacionais, de diversos eixos narrativos. Serão filmes com temáticas Queer, Masculinidades Negras, Olhares sobre infâncias negras e Meio Ambiente & Subjetividades, entre outros. Desses, 46 selecionados foram dirigidos por mulheres e dez por pessoas queer. Haverá também masterclass, debates, pitching e lançamento do livro Empoderadas – Narrativas Incontidas do Audiovisual Brasileiro, de Renata Martins.

O filme de abertura, A Mulher do Coveiro (Guled & Nasra), foi o vencedor do Fespaco – o maior festival de cinema pan-africano – e indicado pelo Djibuti para concorrer a uma vaga no Oscar. Com participações de Finlândia, Alemanha e França na produção, o longa do diretor Khadar Ayderus Ahmed (somali radicado na Finlândia) tem um acabamento esmerado para contar uma história das mais dramáticas.

Levando vida muito pobre na periferia da capital do Djibuti, Guled (Oma Abdi) integra um grupo de coveiros que fica nas proximidades de um hospital à espera de cadáveres para enterrar. Nasra, sua mulher (a top model somali-canadense Yasmin Warsame), tem uma doença renal grave e precisa fazer uma cirurgia de alto custo financeiro. O filme se desenvolve, então, nas tentativas desesperadas de Guled em conseguir o dinheiro.

Há uma ênfase muito grande na exposição da miséria e das dores físicas do casal. Enquanto a mulher agoniza em casa, o marido faz uma longa e penosa viagem a pé em busca de recursos junto a sua família distante. A dramaturgia se polariza entre a indiferença de alguns e a solidariedade de outros. Ao mundo dos adultos se contrapõe o universo lúdico das crianças, entre elas o filho de Guled e Nasra (o expressivo menino Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim).

Apesar de fincado no território e nos costumes africanos, A Mulher do Coveiro se ressente um pouco do olhar semi-estrangeiro que confere à África uma imagem marcada apenas pelo sofrimento e os bons sentimentos que afloram aqui e ali. Talvez esteja aí um ponto a ser discutido em um dos debates do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul.

