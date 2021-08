Escritor retira livro de Prêmio São Paulo por presença de extrema-direita na curadoria

Guilherme Amado, Bruna Lima, Metrópoles - O escritor Ricardo Lísias retirou seu livro “Diário da catástrofe brasileira” da lista de inscritos no Prêmio São Paulo de Literatura devido à presença do filósofo Eduardo Wolf e do escritor Martim Vasques na curadoria do prêmio, que, segundo Lísias, são “figuras da extrema direita brasileira”.

O autor avaliou que a inscrição do seu livro exigiria diálogo com a curadoria. Lísias disse não aceitar dialogar com os dois, que são, inclusive, citados em sua obra.

