Esmé Bianco, atriz de Game of Thrones, processa Marilyn Manson por estupro e tortura

Esmé Bianco interpreta personagem a Ros e agora processa o cantor. A atriz afirma que ele a drogou, estuprou e a agrediu com chicote

Marcela Brito, Metrópoles - É longa a lista de mulheres que denunciam Marilyn Manson por agressões psicológicas e sexuais. Esmé Bianco, atriz que esteve nas primeiras temporadas de Game Of Thrones, processa o cantor nos Estados Unidos sob acusação de tê-la drogado, estuprado e agredido.

Documentos mostram que Esmé revelou ter sido submetida a uma sessão de tortura com um chicote que o cantor afirmou ter sido usado por soldados nazistas, de acordo com matéria do TMZ divulgada nesta sexta-feira (30/4). A atriz teria passado por outros episódios, além deste, em que foi agredida por Manson.

“Estes atos incluíram golpes, mordidas, cortes e chicotadas, todas sem o consentimento da vítima”, diz trecho do processo.

