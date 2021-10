EUA teve 43 acidentes fatais em sets de filmagem desde 1990

Apoie o 247

Metrópoles - A tragédia que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins nessa quinta-feira (21/10), após o ator Alec Baldwin fazer um disparo com uma arma cenográfica no set de Rust, infelizmente, não é um caso isolado. Levantamento da Associated Press (AP) divulgado pelo O Globo aponta que mais de 43 mortes em sets de filmagem estadunidenses aconteceram desde 1990.

Os dados também relatam outros 150 casos de atores ou membros da equipe que ficaram gravemente feridos após realizar acrobacias no set. Internacionalmente, estima-se que o número esteja próximo de 37 desde 2000.

