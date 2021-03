Evento discute arte e violência psicológica no meio artístico

Com o início do mês internacional de luta das mulheres, uma iniciativa inédita foi lançada simultaneamente em 12 países da América Latina reunindo estrelas de diferentes artes. Na noite desta quarta, um Webinário discute o tema e marca o encerramento da primeira parte da campanha edit

Com o início do mês internacional de luta das mulheres, uma iniciativa inédita foi lançada no dia 1º de março, simultaneamente em 12 países da América Latina: Brasil, México, Nicarágua, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, Panamá e Uruguai. Acesse aqui a página da ONG Respeito em Cena.

Reunindo estrelas de cinema, teatro, dança, música e televisão, a primeira Campanha Latino-Americana Contra a Violência Psicológica no Meio Artístico lançou um vídeo e divulgou um manifesto, nos 12 países, assinado por uma constelação de artistas e apoiadores de diversos setores da sociedade como psicólogas, diretores de cena, coreógrafos, professores, cineastas, produtores, críticos de arte, médicas, sociólogos e por profissionais que atuam nos bastidores e produção de espetáculos.

A ação, sem precedentes na América Latina, é uma iniciativa da ONG brasileira Respeito em Cena, coordenada pela documentarista, diretora artística e ativista Luciana Sérvulo da Cunha, de São Paulo - que é uma das embaixadoras da campanha, ao lado da atriz, cantora e compositora baiana Mariene de Castro.

Durante o mês de Março, foram realizados debates acerca do tema no Brasil e nos países participantes, várias matérias foram publicadas na América Latina tirando a violência psicológica da invisibilidade e a partir dessa iniciativa, alguns países começaram a se organizar para o enfrentamento dos abusos e assédios cometidos na área artística.

No dia 31 de Março, quarta-feira, às 21 horas ( horário do Brasil) será realizado o Webinário Internacional "A Arte e a Violência Psicológica na América Latina" marcando o encerramento dessa primeira etapa da Campanha. O evento contará com a participação de atrizes e diretoras de 8 países: Brasil, Bolívia, Chile, Venezuela, Colômbia, Panamá, Nicarágua e México.Representando o Brasil, teremos a participação da fundadora da ONG RESPEITO EM CENA, a documentarista e diretora Luciana Sérvulo da Cunha, da coordenadora do Me Too Brasil, a advogada Marina Ganzarolli, da atriz e cantora Vanessa Gerbelli e das atrizes Juliana Alves e Carolyna Aguiar. Durante o evento será também lançado o segundo vídeo da campanha, com a participação de mais de 20 atrizes latinas.

O Webinário Internacional contará ainda com a parceria do Portal Catarinas, dos Jornalistas Livres, Mídia Ninja e do Planeta Ellas e será transmitido pelas respectivas páginas no Facebook. Confira aqui .

