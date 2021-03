Evento une cultura negra, humor e saberes indígenas

O espaço formativo Terreiros do Riso anuncia o festival “II FESTEJO: RAÍZES DO RISO”, entre os dias 5 e 11 de abril, que tem como fundamento a alegria das mais diversas produções culturais negras em confluência aos saberes indígenas. Reúne mais de 70 pessoas, entre artistas do riso, grupos tradicionais, palhaçes, mestris, professoris, pensadoris, pesquisadoris, músices, dançarines, referências e vozes que atuam na contramão da visão euroreferenciada sobre riso, alegria e comicidade e enaltecem expressões diaspóricas, originárias e contemporâneas, pouco reconhecidas nas academias, nos espaços formativos e mercado cultural.

Esses sete dias serão suleados pela oralidade, ferramenta de expressão e conexão de uma geração a outra, e pela estética criativa da comicidade ancestral. A memória e a força dos saberes tradicionais serão acionados para fortalecimento do riso e da alegria como orientadores da luta, resistência, denúncia e celebração negra no Brasil. Exu, o senhor das encruzilhadas, responsável por transportar o axé, é guia nessa jornada, atuando também como modo de pensamento e fundamento epistemológico e filosófico.

“Quando percebemos alegria como um fundamento ético, presente na sabedoria afro-diaspórica e indigena, estamos falando de cura. Não a cura como a ciência ocidental fomenta, mas sim uma sabedoria ancestral, uma cura que sustenta e firma nossa alma”, conta Vanessa Rosa, idealizadora e produtora do Festejo.

O burburinho de abertura será regido por Vanessa Rosa, o Xirê de Abertura conta com as participações do Babalorixá Rodney William - "Exu é Alegria" e o Professor Muniz Sodré - "Alegria é Regência". Quem fecha o primeiro dia são as Pastoras do Rosário com o show “Pastoras do Rosário em Libertador”. O festejo também terá a honra de receber Monilson Santos, Fabio Soares, Mestre Martelo, Mestre Zelão, Coral Amba Vera, Família Xamego, Rainhas do Radiador, Cia Catappum, Guerreiro Santa Madalena, Saloma Salomão, Nirlene Nepomuceno, Cibele Mateus, Jongo de Tamandaré, Deise de Brito, Bartira Menezes, Cristiane Rosa, Yakuy Tupinambá, Dona Didi, Carolina Ferreira, Lilyan Telles, Luz Cabloca, Mafá Santos, Raquel Franco, Familia Menezes, Terreiro Encantado, Gê de Lima, Danna Lisboa, Mestra Aurinda do Prato. e educadores do Centro de Educação e Cultura Indígena Tenondé Porã.

O evento é totalmente online e gratuito, com a transmissão das oficinas, rodas de conversa, exibição de documentário, brincadeiras tradicionais, espetáculos e shows de circo, teatro e música através das plataformas digitais do Terreiros do Riso. A programação completa pode ser conferida no Instagram .

Sobre o Terreiros do Riso

Com a matrigestão de Vanessa Rosa, educadora, artista do riso, atriz e produtora, Terreiros do Riso é um espaço de experimentação no campo da alegria como fundamento-ético, do riso e das comicidades afro-diaspóricas, afro-indígenas e dos saberes da periferia, ligada a região do Grajaú e Cidade Dutra – Extremo Sul de São Paulo, local onde Vanessa inicia sua caminhada nas artes em 2004. Em diálogo constante com o território, desenvolve processos formativos para adultos e crianças fincado no desejo de transmitir ensinamentos ancestrais e referências cômicas afro-indígenas e periféricas.

Serviço

Evento II FESTEJO: RAÍZES DO RISO

De 05 a 11 de abril

Online, via Facebook , Youtube e Instagram do Terreiros do Riso

Classificação indicativa: livre

