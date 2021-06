Ex-apoiador, Lobão lança música contra Bolsonaro: "o que ele toca vira merda" (ouça)

247 - O cantor Lobão, que já foi apoiador do atual governo federal, lançou nesta terça-feira (8) uma música com críticas ácidas a Jair Bolsonaro.

O "funkinho", classificado desta maneira por Lobão, chama-se "'O Bunda Suja". "O 'Bunda Suja' surgiu enquanto eu aguardava religar meus equipamentos de estúdio. Fiquei só no tecladinho e comecei a inventar uma batida. Da batida me veio a ideia de fazer um funkinho, do funkinho me veio a ideia de escrever uma letra que retratasse um tipo de criatura execrável, abjeta, típica dos dias tenebrosos que vivemos hoje em dia. Mas sempre com humor e chacota, incorporei 'allankardequicamente' um MC Lobão e assim nasceu o execrável funkinho esculhambação", explicou o artista pelo Facebook.

Ouça:

