Ex-assessor de Carlos Bolsonaro ganha em definitivo a presidência da Funarte

Luciano Querido foi confirmado como o presidente da Funarte. Ele é ex-assessor de Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio

247 - O secretário de Cultura do governo federal, Mario Frias, confirmou Luciano Querido na presidência da Funarte, de acordo com o Diário Oficial desta segunda-feira (13). A informação foi publicada na coluna de Lauro Jardim.

Querido foi assessor de Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por 13 anos. Cuidava da área de mídias sociais do gabinete do parlamentar.

O agora presidente da Funarte também participou da pré-campanha de Jair Bolsonaro à presidência.

