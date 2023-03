Demi Moore mostra celebração do aniversário de 68 anos de Bruce Willis junto à família (vídeo)

Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) no mês passado edit

247 - A atriz estadunidense Demi Moore compartilhou no domingo (19) um vídeo em sua conta do Instagram da celebração do aniversário de 68 anos do ator estadunidense Bruce Willis, seu ex-marido, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) no mês passado.

"Feliz aniversário, BW! Muito feliz que pudemos te celebrar hoje. Te amo e amo a nossa família. Obrigada a todos pelo amor e pelo carinho - todos nós sentimos isso", diz ela na publicação.

Nas postagem, toda família canta parabéns para o ator, que assopra as velas de uma torta e recebe abraços de todos.

Veja:

Willis e Demi Moore estiveram casados por 13 anos e durante esse tempo tiveram três filhas juntos, Rumer, Tallulah e Scout. Posteriormente, Willis se casou com a modelo Emma Heming Willis, com quem teve duas filhas, Evelyn e Mabel.

