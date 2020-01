Ex-produtor de cinema americano, Harvey Weinstein é indiciado por novas acusações de agressões sexuais

O magnata é acusado de estuprar e abusar de duas mulheres. "Acreditamos que as evidências mostrarão que o réu usou seu poder e influência para ter acesso às vítimas", diz a promotora do condado de Los Angeles edit

247 - O ex-produtor de cinema norte-americano, Harvey Weinstein, foi indiciado por novas acusações de crimes sexuais em Los Angeles, Estados Unidos. Ele foi indiciado no mesmo momento em que seu julgamento por crimes sexuais em Nova Iorque estava prestes a começar, de acordo com promotores.

O magnata é acusado de estuprar uma mulher e cometer abusos contra outra, segundo a promotora do condado de Los Angeles, Jackie Lacey. "Acreditamos que as evidências mostrarão que o réu usou seu poder e influência para ter acesso às vítimas e depois cometer crimes violentos contra elas", disse.

"Quero elogiar as vítimas que se apresentaram e relataram bravamente o que aconteceu com elas. Espero que todas as vítimas de violência sexual encontrem força", completou.