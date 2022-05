Ex-secretário de fomento à cultura, André Porciuncula, que queria a 'Rouanet pró-armas', diz que a lei é 'fast food da esquerda'

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-secretário de fomento à Cultura no governo Jair Bolsonaro, o ex-policial militar André Porciuncula afirmou, em live na noite dessa terça-feira (9), que dinheiro obtido via Lei Rouanet de "fast food da esquerda, o Big Mac deles de todo dia". O ex-dirigente é o mesmo que pretendia usar ao menos R$ 1,2 bilhão para a divulgação de conteúdo pró-armas, através da Lei Rouanet.

O ex-secretário participou da transmissão pelas redes sociais junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Eles resolveram atacar a cantora Daniela Mercury por causa de show da artista no dia 1 de maio durante um evento com centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador. Na ocasião, os movimentos manifestaram apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sem provas, Eduardo insinuou que a cantora usava laranjas para captar dinheiro pela Lei Rouanet. Porciuncula destacou que a cantora captava dinheiro por meio da Califórnia Produções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Folha de S.Paulo, a cantora afirmou, por meio de sua assessoria, que é sócia da Califórnia Produções e "ainda que não fosse não haveria qualquer violação à Lei Rouanet, já que sua regulamentação autoriza que empresas façam a representação de artistas, inclusive para apresentação e execução de projetos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cita também uma norma publicada pelo governo Bolsonaro, que afirma: "não é configurado como intermediação a representação exclusiva de um artista ou grupo artístico por pessoa jurídica com vínculo contratual prévio". "Dito isso, fica clara a má fé das insinuações feitas na live", conclui a assessoria da cantora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE