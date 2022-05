Ex-vereador bolsonarista ameaça Ivete em caso de "Fora Bolsonaro" em show; ouça

Cicero Freire convocou bolsonaristas a atirarem ovos e tomates na cantora em caso de manifestação contra Bolsonaro; Mesmo assim, o público entoou o "Fora Bolsonaro" antes do evento edit

247 - A cantora Ivete Sangalo realizou nesta sexta-feira (27) um show em Juazeiro (BA), em comemoração pelos seus 50 anos. Antes do evento, um áudio com ameaças do ex-vereador de Petrolina, em Pernambuco, Cicero Freire vazou nas redes sociais.

Ele convoca 50 ou 100 homens "patriotas de Petrolina e Juazeiro" para atacar Ivete com ovos e tomates em caso de gritos do público contra Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o Blog de Jamildo, Cicero Freire admitiu ser o autor do áudio. Ele negou ter incitado as pessoas a jogarem ovos e tomates contra a artista.

A ameaça não deu certo. Antes do show, o público puxou o coro de "Fora Bolsonaro".

