Exposição dedicada ao diretor de cinema Serguei Eisenstein é inaugurada em São Paulo

TV Brics - Uma exposição marcando o 125º aniversário do nascimento do diretor de cinema russo, Serguei Eisenstein, foi inaugurada na terça-feira em São Paulo, Brasil. Todos os interessados podem visitá-la até 4 de junho, segundo informa TASS.



"Queríamos mostrar ao público brasileiro a natureza multifacetada deste artista, organizando uma exposição dedicada a Eisenstein como uma personalidade além de qualquer forma de arte, um homem de caráter semelhante a um homem do Renascimento, que se mostrou em diferentes aspectos. Ele influenciou em diferentes áreas e continua a influenciar a arte contemporânea na Rússia e no mundo", disse Maria Vragova, chefe da produtora Ars et Vita que organizou a exposição. Ela tem curadoria de Naum Kleiman, emérito artístico da Rússia, e do pianista brasileiro Luiz Gustavo Carvalho.



Os visitantes do centro cultural da FIESP, onde a exposição está instalada, poderão ver desenhos, esboços, fotografias, cartazes, caricaturas e cartas do diretor. Haverá também a exibição de fragmentos de filmes de Eisenstein e, em paralelo, de filmes que influenciaram seu trabalho e que foram inspirados por seu trabalho. Os organizadores prepararam uma série de palestras com importantes especialistas do Brasil e da Rússia sobre o trabalho do clássico nacional.



"Tal exposição será apresentada pela primeira vez na América Latina e sem dúvida atrairá enorme interesse do público para a obra de Eisenstein, a cultura russa e a língua russa", afirmou Vragova. De acordo com ela, os organizadores estão negociando a realização da exposição em outras cidades da República.

