Fábio Porchat promete pagar taxa de inscrição do Enem para 200 alunos

Assim como fez no ano passado, o humorista vai ajudar alunos que não têm dinheiro para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Assim como fez no ano passado, Fábio Porchat prometeu pagar a inscrição no Enem 2022 para diversos estudantes que não sabem como vão efetuar o pagamento. Entretanto, diferentemente de 2021, o humorista dobrou o número previsto: de 100, para 200. O anúncio foi feito pelo ator em seu perfil no Twitter.

“Minha Gente! O Quebra Essa, Porchat está de volta! Lembra que no ano passado me comprometi a pagar 100 inscrições do Enem e a Maisa, o Glenn Greenwald e o David Miranda embarcaram junto comigo apoiando também? Vou repetir esse ano!”, anunciou Porchat.

“Essa ação ano passado rendeu muitas matrículas na universidade. Acredito em vocês, bora lá que só a educação muda o mundo”, Fábio Porchat, que vai explicar, nesta terça-feira (10/5), os critérios para a ajuda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE