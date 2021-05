Fábio Porchat usa máscara com 'Fora Bolsonaro' em missa de Paulo Gustavo

247- O ator, comediante e apresentador Fábio Porchat compareceu à missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, vítima do novo coronavírus, usando uma máscara “Fora Bolsonaro”, protestando contra o governo federal, principal culpado pelas mais de 420 mil mortes por Covid-19.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos no dia 4 de maio em decorrência da Covid-19, após 51 dias de internação.

Morte de Paulo Gustavo amplia críticas a Bolsonaro nas redes sociais

Pessoas que mencionaram Paulo Gustavo no Twitter demonstraram mais críticas a Jair Bolsonaro no após a morte do ator por Covid-19. Segundo estudo da Quaest, antes da morte, em 4 de maio, estes perfis faziam postagens contra o governo federal numa taxa média de 51.7%. Após a morte do ator, a média passou para quase 70%.

“Chama a atenção que um fenômeno pop como Paulo Gustavo tenha causado uma influência no sentimento político da sociedade, um efeito significativo. Isso é típico dessa era, em que mais do que conteúdo as pessoas estão atrás de entretenimento”, diz Felipe Nunes, diretor da Quaest e autor do estudo, divulgado pela Folha de S.Paulo.

Segundo o estudo, em 5 de maio, dia seguinte à morte do comediante por Covid-19, no Rio de Janeiro, foi o dia com mais crítica ao governo, quando quase 75% das postagens sobre Bolsonaro tinham tom negativo nos 1,3 milhão de perfis que citaram Paulo Gustavo, que teve cerca de 8,6 milhões de menções.

