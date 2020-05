Família de Plínio Marcos pede que Regina Duarte apague dele de seu Instagram

A família do dramaturgo Plínio Marcos disse à Folha de S. Paulo que não aceita qualquer ligação com o governo Jair Bolsonaro edit

247 - A família do dramaturgo Plínio Marcos pediu que a secretária da Cultura Regina Duarte apague uma foto dele publicada no perfil da ex-atriz no Instagram.

O filho de Plínio, Leo Lama, disse à Folha de S. Paulo que a família não quer qualquer ligação com o governo de Jair Bolsonaro.

“A gente não quer que ela associe a imagem do Plínio com o governo Bolsonaro e com a política cultural desse governo. É, inclusive, estranho ela colocar a foto de um artista que não tem nada a ver com isso”, falou Lama.

Ele ainda afirmou que tentou entrar em contato com Regina Duarte por meio das redes sociais.

