Fate: A Saga Winx tenta ocupar vazio deixado por Mundo Sombrio de Sabrina

Seriado segue a tendência do outro sucesso da Netflix e explora os dramas juvenis em um contexto de magia e fantasia

Luiz Prisco, Metrópoles - O tema da juventude mesclado com a fantasia/ação já foi explorado em diversos seriados e filmes – talvez, o mais impactante dos últimos 20 anos seja a saga Harry Potter. Magia, dramas adolescentes, uma trama que pode definir o futuro do universo voltam, agora, embalados em uma série com jeito de sucesso na Netflix: trata-se de Fate: A Saga Winx, que estreia nesta sexta-feira (22/1).

Fate: A Saga Winx conta a história de cinco fadas que frequentam Alfea, um colégio interno mágico no Outro Mundo – em oposição ao Primeiro Mundo, que seria este em que vivemos. Além de aprender a controlar seus poderes, elas precisam lidar com o amor, as rivalidades e os monstros que ameaçam suas vidas.

Do criador Brian Young (responsável pelo sucesso teen The Vampire Diaries), a nova produção da Netflix é uma adaptação em live-action da animação italiana O Clube das Winx, de Iginio Straffi.

