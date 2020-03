Fernanda Paes Leme é diagnosticada com coronavírus

A artista estava quarentena voluntária após casos confirmados de coronavírus em convidados do casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré, no sul da Bahia edit

247 - A atriz Fernanda Paes Leme teve teste positivo para Covid-19. Ela estava quarentena voluntária após casos confirmados de coronavírus em convidados do casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré, no sul da Bahia, no sábado (7). Gabriela também contraiu a doença, assim como a cantora Preta Gil, que esteve no evento.

"Vocês acompanharam por aqui meus dias em quarentena, isolada em casa, por estar com suspeita de ter sido infectada com o coronavírus durante um evento no fim de semana passado. Fiz o teste na sexta-feira e hoje recebi a resposta. Positivo. Vamos lá, então", escreveu Fernanda Paes Leme em seu Instagram, nesta segunda-feira (16).

“Ao descobrir que pessoas com quem tive contato estavam testando positivo para covid-19, fiquei febril e fiz o teste. Mas precisamos de serenidade e consciência nesse momento. Não precisamos criar mais problemas dos que os que já são reais”, acrescentou.