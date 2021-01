Ferréz diz que Bolsonaro vai cair: "se apertar, ele espana"

247 - O escritor Ferréz, em entrevista à TV 247, cravou que Jair Bolsonaro será derrubado da presidência da República dada sua incapacidade de governar e administrar a insatisfação pública que já é notória nas ruas.

“Vamos lutar pelo impeachment. Ele vai cair uma hora. Ele não tem como governar, ele não tem capacidade, ele não tem cérebro suficiente dentro daquela cabeça para governar e para lidar com situação difícil”, falou, completando: “na quebrada tem um ditado: ‘se apertar, ele espana’. E é isso”.

Ferréz também lamentou o fato do ex-ministro Fernando Haddad, adversário de Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial de 2018, não ter conseguido ganhar o pleito. Para o escritor, o Brasil viveria tempos melhores com o petista no comando. “Não tem um dia que eu acordo e não pense assim: era para a gente ter o Haddad como presidente. Olha o que a gente estaria fazendo com o Haddad, com o conhecimento que o Haddad tem, a penetração que ele tem na medicina, o que a gente não podia estar fazendo para salvar essas vidas. É isso que mais me agonia”.

