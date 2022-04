“Festival Dandô Cerrado” traz encontro musical de grandes artistas da região

Apoie o 247

247 - O “Festival Dandô Cerrado” acontece durante todo o mês de abril destacando a rica produção musical da região com uma série de nove apresentações individuais e coletivas.

Entre os artistas convidados estão: Cabocla, Victor Batista e Isabella Rovo com Zabumba de Chita, de Pirenópolis; Sabah Moraes e Ney Couteiro, de Goiânia; e Poul, Amanda Ricoldi, Flávio Robbie, Adriana Moreno, Vinícius e Venâncio, de Anápolis.

A cantora paulista Kátya Teixeira fará uma participação especial apresentando uma canção e fazendo um depoimento sobre o cerrado, cenário que pulsa cultura e arte e que serviu tantas vezes de palco para seus shows.

Com encontros inéditos e também parcerias de longas datas, o “Festival Dandô Cerrado” vai permitir ao público ver os artistas multiplicando seus talentos e celebrando a diversidade, característica da grande rede colaborativa que forma o “Dandô – Circuito de Música Dércio Marques”, coletivo responsável pelo evento.

O projeto conta com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás 2021 (“Dandô Cerrado em Casa”) e do Fundo Municipal de Cultura de Anápolis 2019 (“Dandô Anápolis Na Rede”)

Serviço

Festival Dandô Cerrado

Shows online

Dias: 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 e 29 de abril de 2022

Horário: 19h

Plataforma: Youtube da TV Dandô

