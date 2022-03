Festival de Cannes bane a Rússia de sua edição 2022

A organização do festival acrescentou que admitiria delegações russas apenas se o conflito na Ucrânia terminar de uma maneira aceitável para o povo ucraniano edit

PARIS (Reuters) - O festival de cinema de Cannes disse em um comunicado nesta terça-feira (1) que banirá delegações oficiais da Rússia de seu festival em 2022, a menos que o conflito na Ucrânia termine.

A organização do festival acrescentou que admitiria delegações russas apenas se o conflito na Ucrânia terminar de uma maneira aceitável para o povo ucraniano.

Os organizadores do festival, no entanto, saudaram a coragem do povo na Rússia que correram o risco de protestar contra a agressão e a invasão contra a Ucrânia.

“Entre eles, estão artistas e profissionais do cinema que nunca pararam de lutar contra o atual regime e não estão associados de maneira alguma a esses atos intoleráveis e com aqueles que estão bombardeando a Ucrânia”, disseram.

Cannes, um dos principais festivais de cinema do mundo, começou em 1939 parcialmente em protesto contra a interferência do ditador italiano Benito Mussolini no festival de Veneza.

