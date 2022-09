Festival de cinema de Toronto exibe documentário: Miúcha, a voz da Bossa Nova

Apoie o 247

Por Denise Assis, 247 - O documentário "Miúcha, A Voz da Bossa Nova" foi selecionado para o festival do Rio em outubro. Até lá, o filme, ainda inédito, foi apresentado no Festival de Cinema de Telluride nos Estados Unidos e estará na competição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), no qual poderá ser visto nesta terça-feira (13/09 e 14). Os brasileiros que estiverem em Toronto (Canadá) e o público de modo geral, interessado em Bossa Nova, vão poder assistir ao documentário: “Miúcha, a voz da Bossa Nova”, que será exibido no Toronto International Film Festival.

Localizado nas ruas King e John, no coração do Entertainment District, o TIFF Bell Lightbox é a sede do festival de cinema de Toronto e o principal ponto de encontro para planejadores de eventos inovadores e seus delegados, profissionais da indústria cinematográfica, educadores e amantes do cinema.

O filme tem direção de Daniel Zarvos e Liliane Mutti e vai mostrar uma Miúcha à frente do seu tempo, apaixonada pela música e por João Gilberto, o que dá na mesma, pois ele foi a nossa música pelo mundo.

A saga da cantora Miúcha, a anti-musa da Bossa Nova, atravessa os anos 60 e 70 enfrentando as dores e as reviravoltas do sonho de se tornar cantora. Em sua jornada, convive com os chamados "grandes homens": é mulher de João Gilberto, aluna de Vinícius de Moraes, irmã de Chico Buarque, companheira de Tom Jobim, a voz que acompanha o sax de Stan Getz, intérprete ao lado de Pablo Milanés.

Em ritmo de road movie, entre Nova York, Paris, Cidade do México e Rio de Janeiro, o filme costura imagens em Super 8, 16mm, cartas, diários e fitas cassete, revelando os percalços de ser mulher latino-americana para se firmar no showbizz internacional.

Além desse rico material de arquivo, o documentário traz Silvia Buarque – sobrinha de Miúcha – interpretando a cantora jovem. Com o seu jeito espontâneo de se expressar, o filme traz a voz de Miúcha, que revela o comportamento de uma época em que as mulheres se se lançavam e buscavam o mundo. A narração é intercalada por suas cartas e trechos de diários, lidos por Silvia. Essas duas mulheres de gerações diferentes - Miúcha nos últimos anos de sua vida e ela mesma, mais jovem, interpretada por sua sobrinha - nos convidam à Paris no início dos anos 60 e 70.

A história não contada da Bossa Nova é revisitada através da voz e do olhar feminino de Miúcha. A saga da cantora revela os bastidores dessa cena musical. Na narrativa, a história pública e íntima se entrecruzam, tendo como ponto de partida a vida desta mulher cheia de aventuras e percalços ao lado de João Gilberto, Vinicius de Moraes e Tom Jobim, considerados o trio de ouro da Bossa Nova. Miúcha tem então 24 anos quando viaja para Paris em um navio com visto de estudante. Ela sonha em se emancipar de sua família, os intelectuais Buarque de Hollanda, e nutre um desejo nada convencional por uma menina na época: ser cantora e jamais se casar.

Em Paris, Miúcha se torna amiga da cantora, da poeta e folclorista Violeta Parra, símbolo das raízes latino-americanas. É a chilena que a apresenta ao cantor João Gilberto. Isso acontece no efervescente Quartier Latin, na sala de show La Candelária, onde Violeta borda seus versos em enormes tapeçarias, enquanto serve de cupido para o novo casal. Ali, Miúcha está no centro do palco e João Gilberto está na plateia, de onde a vê e logo se encanta com a sua voz. A relação deles evolui muito rapidamente, quando Miúcha é convidada por João Gilberto para trabalhar com ele em Nova York. Logo eles se casam e têm uma filha chamada Bebel. No entanto, as coisas não saem como ela imaginava. Miúcha tem que desistir momentaneamente de seus sonhos de cantar, compor e tocar e vê seu repertório aparecer nos discos de João Gilberto. Assim, em vez do palco, Miúcha se torna uma dona de casa angustiada, ao mesmo tempo em que administra a carreira musical do marido e lida com seu comportamento excêntrico. Mas Miúcha se liberta e se impõe.

