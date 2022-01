Festival de jazz antifascista é aprovado após boicotes do governo Bolsonaro

O Festival de Jazz do Capão sofreu três vetos do governo Jair Bolsonaro para captar recursos via Lei Rouanet edit

247 - Um festival de jazz antifascista foi aprovado após sofrer tentativa de boicote do governo Jair Bolsonaro, informou a colunista Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo. O Festival de Jazz do Capão sofreu três vetos do governo para captar recursos via Lei Rouanet.

Segundo a jornalista, o evento foi autorizado a captar R$ 147.290, podendo fazer isso até 15 de dezembro deste ano. O recurso seria usado em 2021, mas ficou para 2022 por causa do atraso no processo, informa a reportagem.

Segundo Bergamo, “o primeiro sinal vermelho contra a captação veio em julho, quando o evento se definiu Facebook como ‘antifascista e pela democracia’. A Funarte viu no texto motivo para barrar o festival”.

“A edição de 2021 acabou ocorrendo de forma online graças a doações da Fundação Coelho & Oiticica, do escritor Paulo Coelho”, destaca.

