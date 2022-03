Filha do cantor Belchior é condenada a 9 anos de prisão por morte de metalúrgico

Apoie o 247

247 - Filha do cantor Belchior, Isabela Meneghelli Belchior, de 28 anos, e os irmãos Estefano Rodrigues, de 25, e Bruno Thiago Dornelas Rodrigues, de 29, foram condenados por homicídio e ocultação de cadáver, após o assassinato do metalúrgico Leizer Buchwieser dos Santos, em São Carlos (SP), em agosto de 2019. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (23) pelo portal G1.

O julgamento teve início na manhã de terça-feira (22) no Fórum Criminal de São Carlos (SP) e terminou por volta das 3h da madrugada desta quarta (23).

Namorada de Isabela, Jaqueline Priscila Dornelas Chaves foi absolvida.

De acordo com decisão do júri popular, Isabela foi condenada a 9 anos e 10 dias de prisão, sendo oito anos por homicídio e um 1 ano e 10 dias por ocultação de cadáver. O defensor público Pedro Naves Magalhães, advogado de Isabela, informou que não recorrerá da decisão.

Os irmãos Estefano Rodrigues e Bruno Thiago Dornelas Rodrigues foram condenados a mais de 12 anos cada, sendo dez anos, dez meses e 20 dias pelo homicídio, e um ano, dois meses e onze dias por ocultação de cadáver.

A advogada Sandra Mara de Oliveira, que defende os dois irmãos Estefano e Bruno, informou que não recorrerá da decisão.

Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, namorada de Isabela e irmã dos condenados, foi absolvida das acusações e está em liberdade. Ela, Isabela e o irmão Estefano estavam foram presos em 2020, e Bruno, em 2021.

