Filho de Tom Hanks diz acreditar mais em OVNIs do que na vacina contra Covid-19

Em vídeo no Instagram no qual aparece exaltado, Chet Hanks critica os imunizantes e solta vários palavrões edit

TrendsBR - O ator e músico americano Chester Marlon Hanks, ou Chet Hanks, de 31 anos, filho do célebre ator Tom Hanks e da atriz e cantora Rita Wilson, publicou um vídeo na última terça (10/8) em seu perfil do Instagram afirmando que há mais evidências da existência de óvnis do que da eficácia da vacina contra covid-19.

“PSA [public service announcement ou anúncio público) super importante, caras, vamos resolver isso juntos”, diz o artista no post que acompanha a gravação na rede social.

Ele começa o vídeo fingindo recomendar que todos os seguidores (ele tem 541.000 no Instagram), amigos e familiares tomem a vacina contra o novo coronavírus, até que, de repente, começa a gritar, xingar e dizer que “nunca teve covid e que é uma merda de gripe”. Ele continua com o discurso inflamado, cheio de palavrões.

PUBLICIDADE

Na polêmica gravação, Chet Hanks reconhece a repercussão negativa de seus posts antivacina, mas insiste que tem o direito de se abster de receber o que chamou de “injeção governamental experimental”.

“Eu queria, mas meu sistema imunológico disse que está bem, ok? Não precisa ser adulterado”, comenta o filho de Tom Hanks no vídeo do Instagram.

PUBLICIDADE

“Há mais evidências de que óvnis são reais do que dizendo que essa merda é saudável para você. Só estou dizendo… Se os alienígenas estiverem lá fora, estou pronto para virem me buscar. Ou vou precisar de comprovante da vacina?”, ironiza Chet Hanks.

Vale lembrar que em março de 2020, Tom Hanks e Rita Wilson estavam entre as primeiras celebridades americanas a anunciar que foram diagnosticadas com covid-19 – bem antes de qualquer vacina para covid-19 receber autorização para uso emergencial nos Estados Unidos. Eles permaneceram em quarentena na Austrália enquanto estavam infectados.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: