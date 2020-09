Filmagens de Batman são suspensas após Robert Pattinson ser diagnosticado com Covid-19

247 - As filmagens do novo filme "The Batman" foram suspensas após o protagonista Robert Pattinson testar positivo para o novo coronavírus. O ator ficou conhecido pelos filmes Twilight (Crepúsculo) e Harry Potter, mas também se destacou em produções menores como The Lighthouse (O Farol) e The King (O Rei).

O novo filme "The Batman", que tem a direção de Matt Reeves, já havia interrompido as filmagens em março, quando a pandemia de coronavírus se espalhou pelo mundo. O longa foi um dos primeiros a voltar ao set, em Londres, mas voltou a paralisar as atividades após o diagnóstico de Pattinson. A previsão é que "The Batman" seja lançado em outubro de 2021.

