Filme com Darín recriará batalha de julgamento contra agentes da ditadura argentina

O filme Argentina, 1985 se inspira no trabalho da equipe de promotores que realizou a denúncia no julgamento de nove comandantes da ditadura, iniciado apenas 16 meses após a recuperação democrática edit

247 - Os atores Ricardo Darín e Peter Lanzani representarão os promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo em Argentina, 1985, filme inspirado no julgamento de militares que governaram o país com mão de ferro, entre 1976 e 1983. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

“Uma batalha de Davi contra Golias e com os protagonistas menos esperados”, diz um comunicado da Amazon Studios, coprodutora do filme, cujas primeiras cenas foram rodadas recentemente, ao lado de La Unión de los Ríos, Kenya Films e Infinity Hill.

O filme Argentina, 1985 se inspira no trabalho da equipe de promotores que realizou a denúncia no julgamento de nove comandantes da ditadura, iniciado apenas 16 meses após a recuperação democrática.

PUBLICIDADE

A sentença lida em 9 de dezembro de 1985 condenou à prisão perpétua o ex-ditador Jorge Videla e o ex-chefe da Marinha Emilio Massera; a 17 anos, o ex-general Roberto Viola, sucessor de Videla na presidência; a 8 anos, o chefe da Marinha, Armando Lambruschini; e a quatro anos e meio, o chefe da Aeronáutica Omar Graffigna. Outros quatro réus foram absolvidos.

PUBLICIDADE