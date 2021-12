Filme de Lázaro Ramos que denuncia governo racista passa por boicote da Ancine, assim como Marighella

Apoie o 247

247 - O filme “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos, passa por boicote da Agência Nacional do Cinema (Ancine) semelhante ao que ocorreu com “Marighella”, dirigido por Wagner Moura, informa a Folha de S.Paulo.

O filme que retrata a luta de Carlos Marighella contra a ditadura militar (1964-1985) foi boicotado pela entidade ligada ao governo Jair Bolsonaro e teve sua estreia no Brasil adiada diversas vezes.

Em comunicado, a assessoria de “Medida Provisória” afirmou que o longa “segue impossibilitado de ter seu lançamento no Brasil apesar dos inúmeros recursos submetidos por suas produtoras e coprodutoras à Agência Nacional do Cinema (Ancine) para que ele seja liberado em circuito comercial".

"Explicamos ainda que questões burocráticas seguem sem retorno conclusivo da agência desde novembro de 2020 – um ano antes de sua previsão inicial de estreia, que seria realizada no último mês de novembro."

"Ao longo de mais de um ano foram trocados com a agência dezenas de emails, checados o recebimento e andamento de protocolos, bem como foram realizadas consultas processuais. Especificamente no dia 21/10/2021, a pouco mais de um mês da previsão de estreia inicial, foi ainda enviada uma carta com questionamento formal à Ancine, via protocolo e copiando setores envolvidos nesta análise. O recebimento desta comunicação foi confirmado, mas não houve manifestação por partes de outros setores."

O comunicado foi enviado na esteira do anúncio de que o filme terá uma sessão no Festival do Rio, no dia 15 de dezembro, que não requer aprovação da agência.

O filme é uma adaptação da obra teatral homônima escrita por Aldri Anunciação e retrata um futuro distópico em que o Brasil é governado por um regime autoritário que ordena que a população negra do país seja levada para a África.

O elenco conta com a participação de Taís Araújo, Alfred Enoch, Renata Sorrah, Mariana Xavier, Emicida, Seu Jorge, Adriana Esteves, entre outros.

Segundo a Ancine, em nota, a obra passa por um processo padrão de análise de interesse em investimento na distribuição do longa.

"A Ancine informa que o filme 'Medida Provisória' recebeu para a sua produção o valor total de R$ 2,7 milhões, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Atualmente o projeto encontra-se na fase de análise do pedido de investimento para a sua distribuição em salas de cinema. O investimento em distribuição é uma opção do fundo para aumento da sua rentabilidade, a ser decidido após conclusão da análise técnica. O projeto, portanto, segue o trâmite normal no âmbito da agência."

