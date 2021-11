Filme exibido na Netflix comete erro grotesco e diz que a Argentina fica no Brasil

Apoie o 247

247 - O filme "Alerta Vermelho" foi considerado o filme mais caro já produzido pela Netflix e se tornou mais um sucesso do streaming. No entanto, o longa cometeu um erro geográfico grotesco envolvendo o Brasil em uma das cenas. A informação é do portal MSN.

Em um determinado momento de "Alerta Vermelho", um dos protagonistas encontra as coordenadas geográficas de uma relíquia histórica, há anos desaparecida, quando o longa revela que, de acordo com a latitude e a longitude, o objeto estaria em uma província no norte da Argentina.

Só que, observando bem o marcador no mapa, é possível ver que a região apontada no filme da Netflix é no sul do Brasil, dando a entender que a tal província da Argentina ficaria dentro do nosso país, o que foi considerado grotesco pelo público que assistiu ao longa, desde o seu lançamento.

