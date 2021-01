Flávio Camargo morre meses após se recuperar da Covid-19

247 - Morreu na última terça-feira (19) em decorrência de uma infecção no pulmão, aos 33 anos, o cantor gospel Flávio Camargo. A causa da morte foi confirmada pela família pelo Instagram.

No início de janeiro, o artista foi internado com quadro infeccioso grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Seu estado de saúde piorou na terça-feira, quando a esposa do cantor, Suzanna, publicou: "infelizmente o quadro clínico do meu esposo, Flávio Camargo, se agravou e ele precisou ser intubado. Segundo a equipe médica ele está muito grave e precisa de um verdadeiro milagre".

Em setembro de 2020, Camargo foi internado com Covid-19 e teve parte do pulmão comprometido.

