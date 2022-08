FLIV-RIO: Festival do Livro Vermelho reúne autores progressistas no Rio de Janeiro

Apoie o 247

O FLIV-RIO, Festival do Livro Vermelho, tem mais de 40 editoras confirmadas, entre elas, Kotter, Boitempo, Alameda, Expressão Popular, Telha, e que estarão expondo seus livros de 31 de agosto a 3 de setembro, na sede do Sinttel-Rio, Rua Morais e Silva, 94 - Maracanã – Rio. A agenda começa às 9h e vai até 21h.

O público vai ter acesso a uma safra de livros incríveis do período da pandemia e pós-pandemia, além da reedição de biografias e clássicos da literatura. São lançamentos com temática progressista: em defesa da democracia e de enfrentamento ao fascismo. Um dos destaques é o guia do jornalista Renato Rovai e do sociólogo Sérgio Amadeu, Como Derrotar o Fascismo, que trata da organização e mobilização permanente em rede.

Além da venda de livros, com 30% de desconto, haverá debates e uma programação cultural para inspirar corações e mentes. Teremos “Enxertos Vermelhos” nos intervalos dos debates e durante as sessões de autógrafos. A Companhia Ensaio Aberto preparou esquetes teatrais e irá homenagear grandes autores, como Vianinha, João Cabral de Melo Neto, Maiakovski, etc.

E no dia 03 de setembro, sábado, no encerramento do Festival, a atriz Bete Mendes, ex-deputada Federal e ativista política e o ator Richard Riguetti, fundador do Grupo Off-Sina e da Escola Livre de Palhaço, prometem um momento de muita sensibilidade fazendo a leitura das cartas para Lula - coletânea do livro de memória do período em que o ex-presidente ficou preso em Curitiba.

O FLIV- RIO, também contará com a participação de escritores do movimento negro e do movimento de favelas além de pesquisadores e acadêmicos. Emir Sader, Dani Balbi, Clara Ant, Henrique Pizzolato, Michel Gherman, Cid Benajamin, Suzy Santos, Marcos Chehab são alguns deles. É um Festival literário pra tentar responder perguntas do tipo: ainda lutamos pelo socialismo? Como lidar com o discurso de ódio? E na era do 5G, como é que vai ser?

Estão conosco ativistas do front de batalha contra racismo, LGBtQIA+fobia, LawFare, Guerra Híbrida e de defesa das conquistas trabalhistas. Gente que viveu e vive na pele a realidade de um país onde as garantias sociais e a manutenção de direitos dependem dos movimentos de luta coletiva.

Vamos refletir sobre as causas do avanço da extrema direita, debater formas de combate às fake news e abordar questões relacionadas à proteção da natureza e a dramática situação dos povos originários. No sábado, a Amazônia e o Meio ambiente estarão no centro das discussões às 12h, com a participação do escritor paraense Nicodemos Sena, autor do livro A Espera do Nunca Mais - Uma Saga Amazônica; do ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc e da atriz e ativista Lucélia Santos. Em seguida, Eduardo Meirelles, autor da biografia Lucélia Santos: coragem para lutar, fará uma sessão de autógrafos.

A entrada no Festival é gratuita e a organização conta com a parceria da Ação da Cidadania que terá um stand para apresentação dos programas sociais desenvolvidos e um posto de coleta de alimentos não perecíveis. O combate à fome também é urgência em nosso evento, com recolhimento de doações que a organização do FLIV-RIO fará chegar a quem mais precisa. A programação está em fase de finalização. Encaminhamos a seguir as mesas já confirmadas e as redes de contato do Festival do Livro Vermelho.

Serviço

Festival do Livro Vermelho – FLIV-Rio

De 31 de agosto a 3 de setembro. Das 9h às 21h. Entrada gratuita.

Sinttel-Rio, Rua Morais e Silva, 94, Maracanã, Rio

https://flivrio.org.br/

https://www.instagram.com/fliv.rio/

www.facebook.com/fliv.rio

