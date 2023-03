FNP quer discutir retomada de investimentos da Petrobrás na cultura com ministra Margareth Menezes

Apoie o 247

ICL

247 - A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) pretende se reunir com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, para apresentar um levantamento sobre os investimentos culturais da Petrobrás, que foram reduzidos drasticamente a partir de 2016, e debater a retomada do patrocínio da estatal em projetos do setor. A entidade sindical enviou, na semana passada, um ofício ao Ministério da Cultura solicitando a reunião e aguarda o retorno da pasta.

A direção da FNP vai expor à ministra um levantamento feito pelo Instituto Latinoamericano de Estudos Socioeconômicos (Ilaese) para o Observatório Social do Petróleo (OSP), com dados de investimentos da Petrobrás na área de cultura desde 2005 até 2021. O estudo aponta que, em 17 anos, os patrocínios culturais da estatal nunca estiveram tão baixos quanto nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

>>> Cultura quer estimular descentralização de recursos da Lei Rouanet

Em 2016, de acordo com o levantamento, a empresa investiu R$ 71 milhões, metade da soma aplicada no ano anterior. Esse valor caiu para R$ 61 milhões em 2017, R$ 38 milhões em 2018, R$ 37 milhões em 2019 e R$ 18 milhões em 2020, ano recorde dos menores investimentos em cultura de todo o período. Em 2021, o montante foi de R$ 37 milhões.

Em seis anos, a Petrobrás investiu R$ 262 milhões em patrocínios culturais. Esse valor equivale ao investimento que a estatal teve em um único ano. Como comparativo, em 2005 a companhia direcionou R$ 265 milhões para projetos culturais e, em 2006, R$ 289 milhões, a maior marca do período.

“Os patrocínios culturais da estatal tiveram uma queda vertiginosa a partir de 2016. Nos mandatos do PT, os projetos culturais no país recebiam incentivos na ordem de R$ 140 a R$ 290 milhões por ano. Esse valor caiu para menos de R$ 40 milhões anuais no governo passado, chegando, lamentavelmente, a apenas R$ 18 milhões em 2020”, afirma o diretor da FNP, Marcelo Lima.

Até meados de 2015, segundo o sindicalista, a Petrobrás era uma das maiores patrocinadoras de projetos culturais no Brasil. “A empresa já foi protagonista no incentivo à cultura e tem grande potencial para voltar a atuar com força no setor. Queremos fazer parte desse projeto, oferecendo ao Ministério da Cultura sugestões e análises necessárias para que a Petrobrás retome seu papel estratégico de indutora do desenvolvimento cultural brasileiro”, declara o dirigente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.