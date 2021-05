Forbes revela valor da fortuna de Anitta

Versão mexicana da revista elencou ainda os fatores que fizeram a cantora, que recentemente lançou Girl From Rio, faturar perto da casa do bilhão edit

Guilherme Simmer, Metrópoles - Cada vez mais reconhecida como uma das principais artistas da atualidade, Anitta tem aproveitado o momento para aumentar sua fortuna. A cantora foi personagem de matéria da revista Forbes México, que destrinchou o patrimônio conquistado por ela nos últimos anos.

De acordo com a publicação, a fortuna do artista, que recentemente lançou Girl From Rio, seu trabalho focado no mercado internacional, estaria na casa dos US$ 100 milhões aproximadamente meio bilhão de reais na conversão atual.

Leia mais no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.