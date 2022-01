Foto do ator de “Pantera Negra”, Michael B. Jordan aparece em lista de procurados pela polícia do Ceará

Imagem do ator norte-americano aparece como um dos suspeitos de uma chacina que deixou cinco mortos em Fortaleza edit

Sputnik - Uma foto da estrela de Hollywood Michael B. Jordan foi parar na Polícia Civil do Ceará em um catálogo para reconhecimento de suspeitos da chacina de Sapiranga, que matou cinco pessoas na noite de Natal.

A foto do ator é uma das três imagens presentes no programa de reconhecimento fotográfico da polícia cearense, cuja apresentação resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos como suspeito de envolvimento no crime.

Diante da repercussão, a Polícia Civil informou em nota que o trabalho de reconhecimento fotográfico é "apenas uma das etapas que podem levar ao indiciamento de um acusado".

Depoimentos de testemunhas e perícias técnicas nos locais de crime (coleta de impressões digitais, análise de câmeras de segurança, por exemplo) também constituem parte do processo de investigação.

Esta foi a sétima chacina no Ceará em 2021, resultando na morte de 32 pessoas decorrente deste tipo de crime no ano.

