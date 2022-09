Funcionária é demitida após filmar vocalista do Guns N' Roses dentro de hotel

Apoie o 247

247 - Uma funcionária do hotel onde a banda Guns N' Roses está hospedada, em Manaus (AM), foi demitida após gravar um vídeo do vocalista Axl Rose no estabelecimento e enviar o registro em um grupo de rede social. A mulher fez o vídeo na segunda-feira (29) quando o artista foi até a sacada do hotel, que tinha um bar onde estava a funcionária. A banda está na capital para um show na Arena da Amazônia, na quinta-feira (1º).

Segundo o portal G1, a mulher disse que apagou arquivos, mas o vídeo estava com repercussão mundial. "Minha intenção foi a melhor possível, pois nunca faria nada para prejudicar ninguém, muito menos quem me deu essa oportunidade única e principalmente os meus amores, né? Nem nos meus maiores sonhos imaginei servir um drink ou dar boa noite para o maior astro do rock, nossa lenda viva na selva", disse.

