Funcionário de Gusttavo Lima faz vídeo dirigindo a 248 km/h em rodovia (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Cleomar Almeida, Metrópoles - O gerente de escritório do cantor Gusttavo Lima publicou nas redes sociais um vídeo ao volante de um carro a 248 km/h, na manhã desta terça-feira (2/11). Na gravação, Breno Figueiredo fala sobre “vida de chofer” e reclama do aplicativo que avisa sobre a aproximação de radar.

“Essa vida de chofer é massa, doido!”, comenta Breno durante a gravação. Em seguida, o aplicativo informa sobre o radar, e ele critica: “Vai tomar no **! Depois que passa o radar que você vem falar para mim”.

A assessoria de Gusttavo Lima confirmou à imprensa que Breno Figueiredo é gerente do escritório do cantor, conhecido como Balada Music. Não informou, porém, se o artista também estava no carro.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE