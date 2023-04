Funcionários do Arquivo Nacional emitem carta aberta contra a nova direção

A carta revela a insatisfação dos funcionários com as políticas “privatistas” em torno de várias coleções e acervos edit

247 — Uma carta aberta foi emitida por funcionários do Arquivo Nacional expressando insatisfação e preocupação com a nova direção da instituição, que agora está sob o guarda-chuva do Ministério da Gestão, em vez do Ministério da Justiça.

A carta revela a insatisfação dos funcionários com as políticas “privatistas” em torno de várias coleções e acervos, que agora serão compartilhados com empresas e instituições externas ao Arquivo Nacional.

Além disso, os funcionários expressam preocupação com os cargos e remanejamentos feitos pela nova direção, que estão prejudicando o bom funcionamento e as carreiras dos trabalhadores. É importante destacar que muitas dessas políticas já existiam durante a gestão anterior do governo Bolsonaro.

Segue abaixo a íntegra da carta aberta emitida pelos funcionários do Arquivo Nacional.

