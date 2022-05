Fundador do Depeche Mode, Andrew Fletcher morre aos 60 anos

Apoie o 247

247 - O músico Andrew Fletcher, tecladista e fundador do Depeche Mode, morreu aos 60 anos. A morte de Fltcher foi confirmada nesta quinta-feira (26) pelo perfil da banda. A Causa da morte não foi divulgada.

"Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando você precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada", diz a nota publicada no perfil do grupo.

Fletcher montou o Depeche Mode no final dos anos 1970 ao lado do guitarrista e tecladista Martin Gore e Vince Clarke, também conhecido pelo seu trabalho na banda Erasure. O grupo alcançou o sucesso na década seguinte, já com o cantor Dave Gahan na formação.

Ao longo da carreira, Fletcher ajudou o Depeche Mode a vender mais de 100 milhões em todo o mundo. Entre os maiores sucessos do grupo destacam-se "Enjoy The Silence", "Just Can't Get Enough e "I Feel You". O disco mais celebrado deles é o "Violator", lançado em 1990.

