Futura ministra da Cultura, Margareth Menezes lamenta morte de Nélida Piñon: "o país perde uma de suas maiores escritoras"

247 - A futura ministra da Cultura do governo Lula, Margareth Menezes, usou a sua conta no Twitter neste sábado (17) para se solidarizar com amigos e familiares da escritora brasileira Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras (ABL), que morreu neste sábado, aos 85 anos, em Portugal.

“Profundamente sentida com a partida de Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. O país perde uma de suas maiores escritoras. Tenho certeza que seu legado seguirá conosco, vivo em suas obras. Meu abraço aos amigos e familiares”

