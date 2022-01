Gabriel Leone: Cultura no governo Bolsonaro é conduzida por "ressentidos"

Para o ator que está no ar em "Um Lugar ao Sol", da Globo, "tudo o que eles puderem fazer para atrapalhar e diminuir a cultura brasileira, eles vão fazer” edit

Revista Fórum - O ator Gabriel Leone, 28, que está no ar na novela “Um Lugar ao Sol“, da Rede Globo, não se furtou a detonar, em entrevista publicada na coluna de Mônica Bergamo deste domingo (9), tanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), que considera um genocida, quanto o setor da Cultura do governo que, para ele, e conduzido por “ressentidos”.

“Na minha opinião, a [pasta da] cultura [sob Bolsonaro] foi e continua sendo conduzida por ressentidos. Pessoas que se sentem ressentidas artisticamente e que desenvolveram esse ódio pela própria classe”, afirmou. Para ele, “tudo o que eles puderem fazer para atrapalhar, desvalorizar e diminuir a cultura brasileira, eles vão fazer”.

Leone disse ainda que “fazer arte, especialmente no Brasil, é sinônimo de resistência. A gente sempre superou [as dificuldades] e tenho certeza que dessa vez também vamos sair mais fortes. É dolorido, claro. A arte no Brasil está ferida por conta da forma como vem sendo tratada. Mas eles vão passar e a gente vai permanecer aqui”.

