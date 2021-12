Gal Costa canta com sua plateia: “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*” (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de mais um protesto durante apresentação artística. Desta vez, as manifestações contra o chefe do Executivo se deram em show da cantora Gal Costa em Belém (PA), na noite da última quinta-feira (9). As imagens só vieram à tona nas redes sociais nesta segunda-feira (13).

A aclamada cantora baiana interpretava a canção “Brasil”, de Cazuza, quando a plateia iniciou um coro de “ei, Bolsonaro, vai tomar no cu”.

Gal Costa gostou do que viu e ouviu e endossou, cantando junto. Essa não é a primeira vez que a cantora vê gritos de protesto contra Bolsonaro e os apoia em seus shows.

Assista:

Gal Costa perfeita, nunca errou 🤌🏻❤️ pic.twitter.com/OjVbDL8ZaK December 13, 2021





