Galã de Pretty Little Liars assume namoro com homem após 18 anos

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - Galã de Pretty Little Liars e New Girl, Julian Morris assumiu o relacionamento com o artista Landon Ross após 18 anos juntos. O intérprete de Wren publicou uma série de fotos com o parceiro em seu Instagram na manhã desta quinta-feira (2/12).

“[São] 18 anos juntos e eles foram os melhores porque foram com você. Eu te amo”, escreveu o ator na legenda da publicação feita no Instagram.

Leia a íntegra no Metrópoles.

