Gala do Festival do Meio Outono combina cultura tradicional e novas tecnologias

ICL

Rádio Internacional da China - A Gala do Festival do Meio Outono 2022 do Grupo de Mídia da China (CMG), que será transmitida no dia 10 de setembro, combinará a interpretação da cultura tradicional e o uso de novas tecnologias e formas artísticas.

O evento, que será realizado em Zhangjiagang, na cidade de Suzhou, incluirá apresentação de músicas locais, assim como cantos, danças, concertos e óperas, para festejar a data de reunião familiar da China.

O efeito visual de ultra-alta definição e a produção sonora de forma tridimensional estrearão na gala, cujo palco será redondo. Além de estar disponível pela televisão e aplicativos de dispositivos móveis, o show também será emitido em mais de 200 mega-telas públicas em 50 cidades, aplicando as tecnologias de 4K/8K de transmissão televisiva.

