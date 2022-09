Gala do Festival do Meio Outono exibirá cultura tradicional através de tecnologia inovadora

A festa será transmitida simultaneamente aos espectadores de todos cantos do mundo na noite do dia 10 de setembro edit

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) concluiu a produção da Gala do Festival do Meio Outono 2022 nas cidades de Suzhou e Zhangjiagang.

A festa será transmitida simultaneamente aos espectadores de todos cantos do mundo na noite do dia 10 de setembro.

Lançado neste ano, o programa apresentará principalmente ao público espectáculos de canto e dança, sinfonia e óperas clássicas para mostrar os costumes tradicionais da data, assim como a saudade da terra natal e o patriotismo do povo chinês. A atração contará com tecnologias avançadas, misturando as cenas do palco com imagens virtuais, a fim de exibir a felicidade e a harmonia do Festival da Lua através de efeitos audiovisuais inovadores.

