Genival Lacerda é internado em UTI com Covid e respira com ajuda de aparelhos

Revista Fórum - O cantor e compositor paraibano Genival Lacerda está internado com Covid-19 em um hospital de Recife (PE) e respira com a ajuda de aparelhos. As informações foram confirmadas pelo filho do artista, o também cantor João Lacerda, ao portal G1.

Genival, conhecido por músicas como “De quem é esse jegue?” e “Severina Xique-Xique”, deu entrada em um hospital da Unimed da capital pernambucana na segunda-feira (30) apresentando um pico na taxa de glicose e dificuldades respiratórias.

Nesta terça-feira (1), foi detectada a Covid-19 e o cantor foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde respira com a ajuda de aparelhos.

