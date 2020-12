Genne Simons, critica frase de Bolsonaro sobre jacarés: “sem comentários!!!”

Gene Simmons, vocalista e baixista da banda Kiss, usou o Twitter para compartilhar uma reportagem sobre a declaração em que Jair Bolsonaro diz que as pessoas que se vacinarem contra a Covid-19 podem virar jacarés. "Sem comentarios", postou edit

247 - Gene Simmons, vocalista e baixista da banda norte-americana Kiss, usou sua conta no Twitter para criticar a declaração de Jair Bolsonaro sobre os possível efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica Pfizer. Na postagem, ele compartilhou uma reportagem do New York Post intitulada “O presidente Bolsonaro afirma que a vacina COVID pode transformar pessoas em crocodilos”. “Sem comentários”, escreveu Simmons na rede social.

A declaração de Bolsonaro foi feita na última quinta-feira (17) durante uma viagem à Porto Seguro (BA). “Na Pfizer, está bem claro no contrato, 'nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral'. [...] Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não vou falar outro bicho, porque senão vão começar a falar besteira, né. Se você virar um super-homem, sei lá, se nascer barba em alguma mulher, aí, ou algum homem começar a falar fino, eles [a Pfizer] não têm nada a ver com isso. O que é pior: mexer no sistema imunológico das pessoas", disse na ocasião.

Confira a ppostagem de Gene Simmons sobre o assunto:

No comment!!!...Brazilian prez Bolsonaro claims COVID vaccine could turn people into alligators https://t.co/2u0YXWilsD — Gene Simmons (@genesimmons) December 20, 2020

