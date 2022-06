Gilberto Gil completa 80 anos e estreia série documental com sua família

Um dos maiores artistas da história do Brasil, Gilberto Gil completa 80 anos neste domingo (26). Série documental Em Casa com os Gil já está disponível no Amazon Prime Video edit

247 - O cantor, compositor e escritor imortal Gilberto Gil completa 80 anos neste domingo (26). Em publicação nas redes sociais, Gil falou sobre a série Em Casa com os Gil, que treou nessa sexta-feira (24)

"Já é aniversário de Gil no velho continente. Aos 80 anos Gil segue nos doando o seu melhor, seja através da série #EmCasaComOsGil, já disponível no @primevideobr , seja com turnê pela Europa com toda a família, seja com qualquer outro dos muitos projetos e colaborações espalhados por aí neste período de comemoração. Então Gilberte-se! Viva dia 26 de junho!", escreveu Gilberto Gil pelo Facebook.

A série documental acompanha uma reunião da família para a preparação da turnê em comemoração aos 80 anos de Gilberto Gil, que acontecerá na Europa. A próxima temporada já está confirmada pela plataforma.

>>> Google lança tributo aos 80 anos de Gilberto Gil com músicas inéditas

Assista ao trailer da série:

