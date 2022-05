Gilberto Gil critica o governo Bolsonaro e diz que poder de mudança está no voto: 'é preciso lutar'

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Gilberto Gil criticou o governo Jair Bolsonaro ao afirmar que parte dos dirigentes do país estão associados ao lado negativo da vida humana e que uma mudança nesta situação se dá por meio do voto. "A vida deu a chance deles chegarem [ao poder] com suas milícias. Tomara que estejamos aptos a nos livrar deles”, disse.

"Nós temos a possibilidade de remoção dos governos a cada eleição, temos a possibilidade de manter ou substituir governos”, destacou mais à frente. As declarações de Gil foram feitas durante entrevista ao programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura nesta segunda-feira (23).

Ele também disse estar “consternado” com o desmonte cultural feito pelo governo Jair Bolsonaro. "A gente fica consternado com tudo isso que está acontecendo, mas não é o suficiente, é preciso lutar, insistir", ressaltou o músico. Durante a entrevista, Gil foi questionado se a música "Pessoa Nefasta" (1984) foi composta para algum político específico.

"Era uma época que o [Paulo] Maluf era um dos grandes homens da vida política no Brasil. Me perguntaram se era para o [ex-governador da Bahia] Antônio Carlos Magalhães. Eu digo que não é dirigido [a ninguém]", disse Gil.

