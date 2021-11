Gilberto Gil pode ser o novo imortal da ABL

Se eleito, Gil vai ocupar a cadeira 20 deixada pelo jornalista Murilo Melo Filho, que faleceu em maio do ano passado edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O cantor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura no governo Lula, pode ser o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cantor e compositor baiano está na disputa pela vaga com mais dois concorrentes, o poeta Salgado Maranhão e o escritor Ricardo Daunt. A votação acontece nesta quinta-feira (11), às 16h.

De acordo com informações do Metro 1, se eleito, Gil vai ocupar a cadeira 20, deixada pelo jornalista Murilo Melo Filho, que faleceu em maio do ano passado.

Caso um dos dois seja o escolhido - Gil ou Maranhão - será a ABL ganha um outro representante da cultura negra. Atualmente, há apenas um único imortal negro, Domício Proença Filho.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE